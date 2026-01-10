Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'nin Halep kentinde Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları kınamak amacıyla Mimar Sinan Kültür Parkı önünde basın açıklaması yaptı. Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, emperyalist güçlerin Ortadoğu'da yürüttüğü savaş ve paylaşım politikalarının halklara ölüm, yıkım ve zorunlu göç dışında hiçbir şey getirmediği vurgulanarak, 'Emperyalist güçlerin desteğiyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu cihadist yapıların saldırıları, halkların bir arada ve eşit yaşam hakkını doğrudan hedef almaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Platform adına açıklamayı yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Adıyaman İl Eş Sözcüsü Avukat Melisa Barış, emperyalist güçlerin Ortadoğu'da yürüttüğü savaş ve paylaşım politikalarının halklara ölüm, yıkım ve zorunlu göç dışında hiçbir şey getirmediğini söyledi.

Suriye'de uzun süredir devam eden vekâlet savaşlarının son halkasının Halep'te yaşandığını belirten Avukat Barış, 'HTŞ ve ona bağlı cihadist silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmış, binlerce insan yerinden edilmiştir. Aylardır süren abluka nedeniyle bölgede yaşayan siviller açlık, susuzluk ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır' dedi.

Avukat Barış açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

'Halep'te Kürt halkına yönelik saldırıları kınıyoruz.

Emperyalist savaş politikaları halkların birlikte yaşam hakkını yok ediyor.

Ortadoğu'da emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda yürütülen savaş ve paylaşım politikaları, halklara ölüm, yıkım ve zorunlu göç dışında hiçbir şey getirmemektedir. Uluslararası hukukun, temel insan haklarının ve en asgari insani değerlerin yok sayıldığı bu tabloda her gün yeni bir katliama tanıklık ediyoruz.

Suriye'de uzun süredir devam eden vekâlet savaşlarının son halkası, Halep'te Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılar olmuştur. HTŞ ve ona bağlı cihadist silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmış, binlerce insan yerinden edilmiştir. Aylardır süren abluka nedeniyle bölgede yaşayan siviller açlık, susuzluk ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Bu saldırılar münferit değildir. Lazkiye, Süveyda ve diğer bölgelerde Alevi ve Dürzi halklara yönelik yaşanan katliamlarla birlikte değerlendirildiğinde, Suriye'de farklı kimlik ve inanç gruplarını hedef alan sistematik bir şiddet politikasının yürütüldüğü açıkça görülmektedir. Emperyalist güçlerin desteğiyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu cihadist yapıların saldırıları, halkların bir arada ve eşit yaşam hakkını doğrudan hedef almaktadır.

Uluslararası güçlerin ve bölgesel aktörlerin bu saldırılar karşısındaki sessizliği, yaşanan suçların ortaklığı anlamına gelmektedir. Katliamları durdurmak yerine siyasi ve askeri hesaplarla hareket eden tüm güçler, sivillere yönelik bu suçların sorumluluğunu taşımaktadır.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak;

Halep'te Kürt halkına yönelik saldırıları ve sivilleri hedef alan tüm katliam girişimlerini kınıyoruz.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri üzerindeki ablukanın derhal kaldırılmasını,

Saldırıların durdurulmasını,

Yerinden edilen halkın güvenli şekilde geri dönüşünün sağlanmasını,

Cihadist silahlı gruplara verilen açık ya da örtük tüm desteklerin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Emperyalizme, savaş politikalarına, cihadist çetelere ve halkları birbirine düşman eden tüm anlayışlara karşı; emekçilerin birliği, halkların kardeşliği, eşitlik, Özgürlük ve barış temelinde mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta TBMM olmak üzere, emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve tüm demokratik kamuoyunu Suriye'de yaşanan bu katliam girişimlerine karşı açık tutum almaya, ses yükseltmeye ve sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Katliamlar durdurulsun!

Halkların eşit ve özgür birlikte yaşam hakkı savunulsun!'

Kaynak : PERRE