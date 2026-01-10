TFF tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da bu akşam (10 Ocak 2026 Cumartesi) karşı karşıya geliyor.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Kritik Mücadele Saati 18.45'e Alındı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45'te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak : PERRE