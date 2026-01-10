Başkan Hallaç mesajında, 'Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' dedi.

Gazeteciliğin fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Başkan Hallaç, 'Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte, yazılı ve görsel basının etki alanı da hızla artmıştır. Dünyadaki ve çevremizdeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bu haberlerin akışında şüphesiz sahada çalışan basın mensuplarının emeği büyüktür. Yerelde çalışan basınımızda ilçemizdeki gelişmeler hususunda halkımızı ve dünyayı bilgilendirirken, ilçemizin kültürel ve sosyal gelişiminde de büyük bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle basın, toplumun bilgilendirilmesinden ziyade kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüten tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm gazetecilere rahmet, çalışan gazetecilere ise meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum'' dedi.

