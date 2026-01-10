Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre etkili olan şiddetli fırtına hafta sonu bazı bölgelerde yerini sağanak ve kar yağışına bırakacak. Adıyaman genelinde bugün parçalı bulutlu geçeceği meteoroloji tarafından açıklanırken yarından itibaren kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
10 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -2/ 7
Besni: -3/ 5 Derece
Çelikhan: -8 / 0
Gerger: 0/ 4 Derece
Gölbaşı: -9 / 2 Derece
Kahta : 0/ 7 Derece
Samsat: 1/ 7 Derece
Sincik: -10 / 3 Derece
Tut: -4 / 5 Derece
11 Ocak pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0 / 5
Besni: -2 / 4 Derece
Çelikhan: -5 / 0
Gerger: -3/ 3 Derece
Gölbaşı: -6/ 3 Derece
Kahta: -2 / 4 Derece
Samsat: 1/ 4 Derece
Sincik: -7/ 2 Derece
Tut: -5/ 5 Derece
Kaynak : PERRE