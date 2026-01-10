Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre etkili olan şiddetli fırtına hafta sonu bazı bölgelerde yerini sağanak ve kar yağışına bırakacak. Adıyaman genelinde bugün parçalı bulutlu geçeceği meteoroloji tarafından açıklanırken yarından itibaren kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

10 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2/ 7

Besni: -3/ 5 Derece

Çelikhan: -8 / 0

Gerger: 0/ 4 Derece

Gölbaşı: -9 / 2 Derece

Kahta : 0/ 7 Derece

Samsat: 1/ 7 Derece

Sincik: -10 / 3 Derece

Tut: -4 / 5 Derece

11 Ocak pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0 / 5

Besni: -2 / 4 Derece

Çelikhan: -5 / 0

Gerger: -3/ 3 Derece

Gölbaşı: -6/ 3 Derece

Kahta: -2 / 4 Derece

Samsat: 1/ 4 Derece

Sincik: -7/ 2 Derece

Tut: -5/ 5 Derece

