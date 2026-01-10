AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında basın mensuplarının toplumun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Kurt, 'Kalemini doğruluktan, vicdanını adaletten ayırmayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

'Basın, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur'

Milletvekili Kurt, mesajında gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve kamu görevi olduğunu vurgulayarak, 'Zor şartlar altında, gece gündüz demeden, kimi zaman risk alarak görev yapan basın mensuplarımız; demokrasimizin güçlenmesinde, toplumsal hafızanın oluşmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir' ifadelerini kullandı.

'Basın Özgürlüğü Güçlü Demokrasinin Temelidir'

Gazetecilerin, milletin gözü, kulağı ve sesi olduğunun altını çizen Milletvekili Kurt, 'Hakikatin peşinden giden, mesleğini etik ilkeler çerçevesinde icra eden her bir basın emekçisi, aynı zamanda geleceğe not düşmektedir. Basın özgürlüğü; güçlü bir demokrasinin, şeffaf yönetimin ve bilinçli toplumun temelidir' dedi.

Mesajının sonunda görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anan Milletvekili Kurt, 'Kalemini doğruluktan, vicdanını adaletten ayırmayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE