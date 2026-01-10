Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, fedakârlık, cesaret ve vicdan gerektiren onurlu bir kamu görevi olduğunu belirten Bereket, 'Gazetecilik; geceyi gündüze katan, her koşulda gerçeğin peşinden yürüyen ve çoğu zaman hayatını riske atarak kamuoyunu aydınlatmayı görev bilen insanların mesleğidir' dedi.

Bereket, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Gazetecilik; geceyi gündüze katan, her koşulda gerçeğin peşinden yürüyen ve çoğu zaman hayatını riske atarak kamuoyunu aydınlatmayı görev bilen insanların mesleğidir. Halkın doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşması için büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımız, verdikleri bu onurlu mücadeleyle her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren gazetecilerimiz, aynı zamanda kurumlarımız ile halkımız arasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. İlimizin tanıtımına, sosyal hayatına ve sporun gelişimine sundukları katkılar ise son derece kıymetlidir.'

6 Şubat depremlerinde, hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Adıyaman'da yaşamını yitiren 11 basın emekçimiz, bu kentin hafızasında, yazdıkları haberlerde ve bıraktıkları izlerde yaşamaya devam edecektir. Onlar, halkın sesi olmayı son nefesine kadar sürdüren onurlu kalemlerdi. Mekânları cennet olsun.

Bereket, mesajının sonunda tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, zorlu koşullara rağmen büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.

