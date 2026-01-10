“Gazetecilik, Umudu ve Gerçeği Aynı Anda Taşıyabilmektir”



Basın mensuplarının yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda topluma moral ve umut aşıladığını ifade eden Doğan, gazeteciliğin büyük bir sorumluluk, emek ve vicdan gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.



“Yerel Basın, Adıyaman’ın Yeniden Ayağa Kalkma Sürecinin Tanığıdır”



Adıyaman’da görev yapan yerel basın çalışanlarının kentin yaşadığı zorlukları, yurttaşların taleplerini ve yeniden yapılanma sürecini kamuoyuna taşıdığını belirten Engin Doğan, yerel basının bu sürecin hafızasını oluşturduğunu söyledi.



“Özgür Basın, Güven ve Dayanışmayı Güçlendirir”



Basın özgürlüğünün; toplumsal güven, dayanışma ve demokratik işleyiş açısından vazgeçilmez olduğunu dile getiren Doğan, gazetecilerin baskıdan uzak, özgür bir ortamda görev yapmasının toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.



“Basın Emekçilerine Minnet ve Saygı”



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:



“Zor koşullara rağmen halkın doğru bilgiye ulaşması için fedakârca çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; Adıyaman’da ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan gazetecilere sağlık, güç ve başarılar diliyorum.”