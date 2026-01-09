Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Basın emekçilerinin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Başkan Tutdere, 'Sizler, sadece haber yapan değil, Adıyaman'ın dertleriyle dertlenen, bu şehrin vicdanı olan isimlersiniz. Yerel basınımızın güçlenmesi, şehrimizin ortak aklının ve sesinin gür çıkması demektir' ifadelerini kullandı.

'Tüm Basın Emekçilerimizin Çabası Her Türlü Takdirin Üzerindedir'

Başkan Tutdere, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Demokrasimizin en temel direklerinden biri olan basın, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması yolunda çok hayati bir görev yürütmektedir. Her türlü güçlüğe göğüs gererek, gece gündüz demeden haber peşinde koşan; olayları halkın süzgecinden geçiren tüm basın emekçilerimizin çabası her türlü takdirin üzerindedir.

'Adıyaman'ın Dertleriyle Dertlenen, Bu Şehrin Vicdanı Olan İsimlersiniz'

Özellikle 6 Şubat sonrası yaşadığımız o ağır günlerden bu yana, şehrimizin uğradığı yıkımı, verilen büyük mücadeleyi ve vatandaşlarımızın haklı taleplerini hem ülkemize hem de dünyaya duyuranlar, yine fedakâr gazetecilerimiz olmuştur. Sizler, sadece haber yapan değil, Adıyaman'ın dertleriyle dertlenen, bu şehrin vicdanı olan isimlersiniz. Yerel basınımızın güçlenmesi, şehrimizin ortak aklının ve sesinin gür çıkması demektir.

'Emeğinizin Yanındayız'

Düşüncenin özgürce ifade edildiği, gazetecilerimizin çalışma şartlarının iyileştiği ve emeğin değer bulduğu bir medya düzeni hepimizin arzusudur. Bu duygu ve düşüncelerle; kalemini doğruluktan ayırmayan, ilkeli ve onurlu duruşuyla mesleğini sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, görevi başında hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlıklı, başarılı ve esenlik dolu bir meslek hayatı diliyorum.'

Kaynak : PERRE