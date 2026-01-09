İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan 'basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak' ve 'basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgi yaymak' davasının karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerine tüm suçlardan beraat kararı verdi. Verilen karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olarak logolarında uyguladıkları karartmayı kaldırdıklarını belirtti.

Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Adıyaman Barosu olarak, İstanbul Barosu hakkında yürütülen yargılama sürecinde; savunma makamının anayasal konumu, baroların kamusal sorumluluğu ve hukuk devleti ilkeleri bakımından ciddi sakıncalar doğuran uygulamalara karşı tepki göstermiş, bu kapsamda sembolik bir duruş sergileyerek logomuzu karartma kararı almıştık. Gelinen aşamada, söz konusu davanın beraat kararıyla sonuçlanmış olması, baroların hukuka uygun faaliyetlerinin suç olarak nitelendirilemeyeceğini ve savunma hakkının yargısal ya da idari baskı altına alınamayacağını açık biçimde ortaya koymuştur. Anayasa'nın 2. ve 36. maddeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğinde; yargılama sürecinde dile getirdiğimiz hukuki kaygıların ve gösterdiğimiz tepkinin haklılığı, verilen beraat kararıyla birlikte teyit edilmiştir. Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olarak logomuzda uyguladığımız karartma kaldırılmıştır. Adıyaman Barosu, savunmanın bağımsızlığına, baroların kurumsal onuruna ve adil yargılanma hakkına yönelik her türlü müdahaleye karşı, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla durmaya devam edecektir.'

Kaynak : PERRE