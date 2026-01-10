Samsat Merkez Camisinde 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması', düzenlendi. Gençler; kürsüde sergiledikleri başarılı performanslarla göz doldururken, yarışma sonunda Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi 1'inci,Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 2'nci, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 3'üncü olarak derece elde etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Bu anlamlı programda emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

