Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde doğru, güvenilir ve nitelikli bilginin toplumla buluşturulmasının her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Keleş, 'Gazetecilik gerçeği esas alan, kamu yararını önceleyen, tarafsızlık ve etik ilkeler doğrultusunda icra edilen stratejik bir meslek olarak demokratik hayatın temel unsurları arasında yer almaktadır' dedi.

'Gazetecilerimiz, Toplumun Sesi, Gözü ve Kulağıdır'

Rektör Prof. Dr. Keleş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Kamuoyunun doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesi sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren basın mensuplarımız, yalnızca haber aktaran değil; aynı zamanda toplumun sesi, gözü ve kulağı olan önemli bir görevi üstlenmektedir. Zaman zaman zor şartlar altında, hatta ciddi riskler barındıran ortamlarda görev yapan gazetecilerimiz, toplumsal sorunların görünür kılınmasına ve demokratik yapının güçlenmesine doğrudan katkı sunmaktadır.

'Basın, Üniversite ve Kentin Gelişiminde Önemli Bir Paydaştır'

Üniversitemizin akademik, bilimsel ve toplumsal çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasında; şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesinde emek veren yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, görevi başında ve depremde hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor; kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum.'

