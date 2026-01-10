Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dünyada ki siyasi gelişmelerle birlikte tabelalar değişmeye, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıtta 2026'nın ilk indirim haberi gelirken ardından bir de zam haberi geldi.

Motorine İndirim

Motorinin fiyatı bugün itibarıyla 93 kuruş ucuzladı. Gerçekleşen İndirimin ardından motorinin fiyatı şehirlere göre, 53-54-55 lira seviyesine geriledi.

Otogaza Zam

Motorine indirim gelirken, otogaza ise zam geldi. Otogazın litre fiyatı 25 kuruş artarak 29 lira seviyesine çıktı.

Kaynak : PERRE