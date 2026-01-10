TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında basının demokratik toplumların temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Şan, 'Toplumsal bilinç ve şeffaflığın teminatı olan basın, aynı zamanda milletimizin sesi ve vicdanıdır' dedi.

Gazetecilik mesleğinin büyük bir fedakarlık ve özveri gerektirdiğini belirten Milletvekili Şan, 'Kamuoyunun haber alma hakkını sağlamak adına, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarımız, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Toplumsal bilinç ve şeffaflığın teminatı olan basın, aynı zamanda milletimizin sesi ve vicdanıdır' dedi.

Yerel basının şehirlerin sorunlarının duyurulması ve çözüm süreçlerine katkı sağlaması bakımından önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Milletvekili Şan, Adıyaman'da görev yapan basın mensuplarının da kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Milletvekili Şan mesajının sonunda, mesleğini etik değerler çerçevesinde büyük bir sorumluluk bilinciyle icra eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı; tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak : PERRE