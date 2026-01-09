Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Temiz Adıyaman Projesi kapsamında kent genelinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla önemli bir eşik aşıldı. Belediye ekipleri, 33 mahallenin tamamını 2024-2025 döneminde 8 kez baştan sona temizleyerek Adıyaman genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

'Kentin Tamamı 8 Ayrı Turda Detaylı Temizliğe Tabi Tutuldu'

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı ve programlı şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında; cadde ve sokaklar, meydanlar, kamu alanları ve yerleşim bölgeleri dâhil olmak üzere kentin tamamı 8 ayrı turda detaylı temizliğe tabi tutuldu. Bu uygulamayla Adıyaman, düzenli ve sürdürülebilir temizlik anlayışıyla örnek bir modele dönüştü.

'Toplam 295 Bin 650 Kilometre Yol Süpürüldü'

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında yol süpürme araçlarıyla toplam 295 bin 650 kilometre yol süpürüldü. Toz ve çevresel kirliliğin önlenmesi amacıyla kullanılan yıkama ve sulama araçlarıyla ise 1 milyon 440 bin ton su kullanılarak temizlik yapıldı.

'2025 Yılında 110 Bin Ton Evsel Atık ve Çöp Bertaraf Edildi'

Günlük çöp toplama faaliyetlerinin artırıldığı çalışmalar çerçevesinde, 2025 yılı boyunca 110 bin ton evsel atık ve çöp toplanarak düzenli depolama alanlarında bertaraf edildi. Böylece çevre kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve görüntü oluşumunun da önüne geçildi.

'Yürüttüğümüz Çalışmalar, Kent Yaşamının Kalitesini de Artırmayı Amaçlamaktadır'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temizlik hizmetlerinin sürekliliğine dikkat çekerek, 'Temiz Adıyaman Projesi ile kentimizin tamamını kapsayan, planlı ve sürekliliği esas alan bir temizlik anlayışını hayata geçirdik. Bu kapsamda, 33 mahallemizin her birini 2024-2025 döneminde 8 kez baştan sona temizledik. Yürüttüğümüz çalışmalar, yalnızca çevresel temizlikle sınırlı olmayıp kent yaşamının kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Belediyemiz ekipleri, aynı kararlılık ve titizlikle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecektir' dedi.

