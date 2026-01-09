10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan yerel medyanın halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstlendiğini belirten Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (Adıyaman İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 'Bugün haberlerin büyük bölümü internet medyası üzerinden takip ediliyor. Ancak artan SGK, KDV ve vergi yükleri yerel medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor. Bu tablo, gazeteci istihdamını da doğrudan olumsuz etkiliyor' dedi.

Basın İlan Kurumu ve ilgili kamu kuruluşlarına çağrıda bulunan Akbilek, yerel internet medyalarına yönelik gelir artırıcı ve istihdamı destekleyici düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akbilek ayrıca, basın meslek odasının kurulmasının sektördeki denetimsizliği önleyeceğini belirterek, 'Yerel medyanın güçlenmesi demokrasiye güç katar. Bu konuda her türlü sorumluluğu almaya hazırız' ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akbilek, 'Zor şartlar altında görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutluyor, hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum' dedi.

Kaynak : PERRE