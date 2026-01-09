Adıyaman Belediyesi, kış şartlarının ağır geçtiği Hakkâri'de yürütülen karla mücadele çalışmalarına destek sağlamak amacıyla iş makinesi ve personel sevk etti. Hakkari Valiliği tarafından iletilen karla mücadele, çığ riskine karşı önlem alınması ve kapalı köy yollarının açılmasına yönelik destek talebi üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla belediyenin teknik imkanları bölgeye yönlendirildi.

Karla Mücadele için Teknik Destek

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterinde yer alan ve ağır kış koşullarına uygun şekilde revize edilen lastikli loder, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından Hakkâri'ye gönderildi. İş makinesiyle birlikte görev yapacak 3 uzman personelin, kış boyunca kar temizleme ve yol açma çalışmalarında aktif olarak görev alacağı bildirildi.

'Zorluklar Ortak Sorumluluğumuzdur'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ülkenin herhangi bir noktasında yaşanan zorlukların ortak bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti. Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her bölgede imkânlar ölçüsünde destek vermeyi görev bildiklerini ifade etti.

Tutdere'den Dayanışma Ruhuna Vurgu

Başkan Tutdere, zorlu kış koşullarının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan onur duyduklarını belirterek, 'Özellikle kış koşullarının yaşamı olumsuz etkilediği bölgelerde, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Hakkâri'de sürdürülen mücadeleye sağladığımız desteğin, dayanışma ruhunun somut bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak, koşullar ne olursa olsun ihtiyaç duyulan her yerde kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla sorumluluk almaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE