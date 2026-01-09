Gazeteci -Yazar Hüseyin Turhal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Adıyaman'da gazetecilik mesleğinin zor şartlar altında sürdüğünü ifade etti.

'Kutlama Yerine Mücadele'

Turhal mesajında, 'Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü, bu yıl Adıyaman'da bir kutlamadan ziyade, ayakta kalma mücadelesinin ve hüzünlü bir direnişin sembolü haline gelmiş durumda. 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen, şehrin sesi olması gereken gazeteciler, hala kendi seslerini duyurabilmiş değil. Bugün Adıyaman'da gazetecilik mesleği adeta can çekişiyor' dedi.

'Konteynerlere Sıkışan Meslek Onuru'

Deprem sonrası ofislerini, ekipmanlarını ve çalışma alanlarını kaybeden gazetecilerin daracık konteynerlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten Turhal, 'Fiziksel imkansızlıklar, mesleğin icra edilmesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Toz toprak içindeki çalışma koşulları, sadece bir konfor meselesi değil; halkın haber alma hakkının önüne çekilmiş fiziki bir settir' ifadelerini kullandı.

Dijital Gazeteciliğin Görünmez Mağdurları

Adıyaman'da haberciliğin geleneksel mecralardan sosyal medyaya kaydığına dikkat çeken Turhal, 'Ancak bir internet sitesi veya resmi kimliği olmayan, sadece sosyal medya üzerinden kısıtlı imkanlarla gerçekleri duyurmaya çalışan gazeteciler tam bir belirsizlik içinde. Bu isimler: Hiçbir resmi destekten yararlanamıyor. Ekonomik bir getiri elde edemediği için mesleğini sürdürmekte zorlanıyor. 'Resmi ilan' veya 'destek paketi' gibi can sularından mahrum bırakılıyor' dedi.

'Eleştirinin Bedeli: Dışlanma ve Sansür'

Turhal, gazetecilerin soru sorma ve eleştiri yapma yetilerinin ciddi bir baskı altında olduğunu vurgulayarak, 'Gerçekleri yazan, eksikleri dile getiren ve halkın sorunlarını kamuoyuna taşıyan gazeteciler, siyasi partiler ve kurumlar tarafından sistematik bir dışlanma ile karşı karşıya. Belediye basın birimlerinden uzaklaştırılan, resmi programlara davet edilmeyen ve siyasi mekanizmaların içinde 'istenmeyen kişi' ilan edilen özgür haberciler, ekonomik ve sosyal bir ambargoya maruz bırakılıyor. Eleştiri hakkını kullanan kalemlerin hiçbir kurumda söz sahibi olamaması, şehrin geleceği için en büyük demokrasi kaybıdır' ifadelerini kullandı.

'Özgür Kalemler Şehri İmar Eder'

Adıyaman'ın yeniden inşasının özgür bir basınla mümkün olacağını belirten Turhal, mesajını şöyle tamamladı: '10 Ocak'ta 'kutlama' mesajları yayımlayanların; konteynerlerde ter döken, susturulmaya çalışılan ve ekonomik olarak bitirilmek istenen yerel basının halini görmesi elzemdir. Unutulmamalıdır ki; gazetecinin soru soramadığı, eleştiremediği bir şehirde gerçekler enkaz altında kalmaya mahkumdur. Adıyaman basınına sahip çıkmak, Adıyaman'ın geleceğine sahip çıkmaktır.'

