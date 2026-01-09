Adıyaman Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Basın mensuplarının kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde üstlendiği role dikkat çeken Başkan Çetin, gazeteciliğin büyük bir sorumluluk ve fedakârlık gerektiren önemli bir meslek olduğunu ifade etti.

Basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Çetin, 'Basın; halkın sesi, gözü ve kulağıdır. Gece gündüz demeden, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan basın emekçilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.

Yerel basının şehirlerin gelişimi ve sorunların kamuoyuna taşınmasında hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Çetin, Çakırhüyük'te yürütülen çalışmaların ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara

Başkan Çetin açıklamasının sonunda, 'Başta Adıyaman'ımızda ve ilçemizde görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, mesleğini etik ilkeler doğrultusunda özveriyle sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE