İstanbul'da düzenlenen 'Sihirli Notalar ile Geçmişe Yolculuk' konserinin ikincisi, Besnili sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 6 Ocak 2026 Salı akşamı saat 19.30'da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, iki bölüm halinde icra edildi.

Sunuculuğunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli Besnili Ali Bozkuş'un üstlendiği gecede, çok sesli koro şefliğini Şef Birgül Mutlubaş yaptı. 'Sihirli Notalar Türk Müziği Korosu - Klasik Roman Masalı Konseri' adıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul'da yaşayan Besnilileri müzik eşliğinde bir araya getirdi.

Konserin ilk solisti olarak sahneye çıkan Ali Bozkuş, seslendirdiği 'Sen Beni Bağlamadın' adlı eserle izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin konuk sanatçısı ise TRT Sanatçısı, kemani ve bestekâr Talat Er oldu. Talat Er, 'Okyanus' adlı eserini salonu dolduran izleyicilerle birlikte seslendirdi.

Etkinlik kapsamında, 2025 yılında yayımlanan ve Besni Eğitim Vakfı (BEV) tarihini anlatan kitap, BEV Başkan Yardımcısı Ali Galip Dursun tarafından Talat Er'e hediye edildi. Ayrıca gazetemiz köşe yazarı, şair-yazar Hasan Emre de kendi eserini sanatçıya takdim etti.

Konseri izleyenler arasında; BEV Mütevelli Heyeti üyeleri, İstanbul Besnililer Yardımlaşma ve Danışma Derneği yöneticileri, iş dünyasından ve siyaset ile bürokrasi çevrelerinden çok sayıda Besnili yer aldı.

Gecenin sonunda sahne alan sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirirken, sunumu ve performansıyla dikkat çeken Ali Bozkuş'a Şef Birgül Mutlubaş ve eşi tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Besni kültürünü İstanbul'a taşıyan konser, müziğin birleştirici gücüyle katılımcılardan ilgi gördü.

