Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarının önemli bir kamu görevini yerine getirdiğine dikkat çeken Vali Osman Varol, basın çalışanlarının gece gündüz demeden kamuoyunu aydınlatmak için fedakarca çalıştığını ifade etti.

Vali Osman Varol, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan; kimi zaman zorluklara, kimi zaman tehlikelere rağmen kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren, milletimizin sesi, gözü ve vicdanı olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bilginin hızla çoğaldığı, teknolojinin baş döndürücü bir ivmeyle geliştiği çağımızda; özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla bilgiye erişim kolaylaşırken, doğru ile yanlışın birbirine karıştığı bir dönem de yaşanmaktadır. İşte bu noktada, ilkeli duruşu, meslek ahlakı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden basın mensuplarımız, demokrasimizin ve toplumsal huzurumuzun en güçlü teminatlarından biri hâline gelmiştir. Basınımızın, her koşulda doğruluktan ve tarafsızlıktan ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğine inancım tamdır.

Adıyaman Valiliği olarak; zor zamanlarda dahi görevini aksatmadan sürdüren, mesleğini büyük bir özveriyle icra eden basın emekçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Basın mensuplarımızın çalışmalarını daha iyi şartlarda ve daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz.

İlimizin acılarını dünyaya duyuran, umutlarını yeşerten, güzelliklerini görünür kılan; toplum ile devlet arasında güçlü ve samimi bir gönül köprüsü kuran basın mensuplarımızın ortaya koyduğu emek her türlü takdirin üzerindedir.

Bu vesileyle, özellikle yaşadığımız deprem afetinde hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm basın camiamıza sabır diliyorum. Yerel ve ulusal basınımızın kıymetli temsilcilerine sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha içtenlikle kutluyorum.'

