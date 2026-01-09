AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dijitalleşen dünyada dezenformasyonla mücadelenin ve etik gazeteciliğin taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Özhan, doğru ve tarafsız haberciliğin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Milletvekili Özhan, bilgiye erişim kanallarının çeşitlendiği ve dijital platformların yaygınlaştığı günümüzde 'doğru haber' kavramının her zamankinden daha kritik bir hale geldiğini belirterek, gazetecilerin toplum için güvenilir bir sığınak olduğunu ifade etti. Özhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Günümüzde bilgiye erişim kanallarının çeşitlenmesi ve dijital platformların yaygınlaşması, 'doğru haber' kavramını her zamankinden daha kritik bir hale getirmiştir. Bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun hızla yayıldığı bu çağda, meslek etiğini her türlü çıkarın üzerinde tutan, kalemini yalnızca hakikat için kullanan gazetecilerimiz, toplumun en güvenilir sığınağıdır.'

Gazeteciliğin yalnızca olay aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Özhan, bu mesleğin tarafsızlık ve vicdan süzgecinden geçirilerek kamuoyuna sunulması gerektiğini belirtti Özhan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Gazetecilik; sadece bir olayı aktarmak değil, o olayı tarafsızlık süzgecinden geçirerek kamuoyunun vicdanına sunma sanatıdır. İlkeli, dürüst ve toplumsal değerlere saygılı bir şekilde icra edilen bu meslek, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve denetim mekanizmalarının diri kalması için hayati önem taşımaktadır. Her türlü zorluğa, baskıya ve dezenformasyon dalgasına rağmen 'doğrunun' peşinden ayrılmayan basın mensuplarımız, aslında hakikatin müdafaasını yapmaktadırlar.'

Özhan, mesajında Adıyaman yerel basınına da ayrı bir parantez açarak, kentin sesi olan basın mensuplarının üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Özhan,'Özellikle kadim şehrimiz Adıyaman'ın sesini duyuran, memleketimizin her köşesindeki gelişmeyi bizlere ulaştıran yerel basınımız, bizim en güçlü yol arkadaşımızdır. Şehrimizin yeniden inşa sürecinde, toplumsal dayanışmamızı diri tutan ve halkımızın taleplerini yerinde tespit ederek bizlere rehberlik eden basın emekçilerimizin çabası her türlü takdirin üzerindedir. Gece gündüz demeden, ailesinden ve vaktinden feragat ederek çalışan gazetecilerimiz, Adıyaman'ın kalkınma mücadelesinin gizli kahramanlarıdır.'

Özhan, 'Zaman mefhumu gözetmeksizin, kamu yararını şahsi menfaatlerin önünde tutarak fedakârca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın emeği, memleket sevdasının en güzel örneğidir.'

Milletvekili Hüseyin Özhan, mesajının sonunda hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andığını belirterek, görevini etik değerlerden ödün vermeden sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Özhan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu vesileyle, ahirete irtihal eden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, etik değerlerden ödün vermeden, büyük bir özveriyle mesleğini icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.'

Kaynak : PERRE