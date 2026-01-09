5 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni kredi düzenlemesi, Kahta ilçesinde esnafın krediye ulaşmasını zorlaştırdı. S.S. Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, yeni şartların esnafın krediye erişimini imkânsız hale getirdiğini, bunun da işyerlerinin kapanmasına kadar uzanan ciddi bir mağduriyet yarattığını söyledi. Çatan, esnafın bu koşullarda işini sürdüremeyeceğini belirterek, uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden kredi kullanmak isteyen esnaflar için 5 Ocak itibarıyla yeni ve çok ağır şartlar getirildiğini belirten Başkan Çatan; '5 Ocak itibarıyla yeni bir düzenleme uygulamaya alındı. Esnafın kredi, kefalet ve kooperatif kredilerinden faydalanabilmesi için maliyeye, SGK'ya ve Bağ-Kur'a borcu yoktur belgesi isteniyor. Bu üç kuruma borcu olan esnaf krediden faydalanamıyor. Bu uygulama sadece Kahta'ya özgü değil, Türkiye genelinde geçerli. Eskiden maliyeye borcu olan esnaf gider, ödemesini yapar, e-haczi kaldırırdı. SGK ve Bağ-Kur için borcu yoktur belgesi istenmezdi. Şimdi maliyenin e-hacizini de geçtik, doğrudan maliyeye borcu yoktur kağıdı isteniyor. Bu şartlarla krediye ulaşmak neredeyse imkânsız hale geldi' şeklinde konuştu.

Yeni kredi şartlarının yalnızca esnafı değil, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerini de olumsuz etkilediğini belirten Başkan Çatan, yeni düzenlemenin bu haliyle devam etmesi durumunda sorunun daha da büyüyeceği uyarısında bulunarak; 'Esnaf kredi alamadığı için işini döndüremiyor. Kredilerini ödeyemeyen esnaf sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum sadece esnafı değil, kredi kefalet kooperatiflerini de zor durumda bırakıyor. Kooperatiflerin sicili de bundan olumsuz etkileniyor' dedi.

Başkan Çatan, kredi uygulamasının bu haliyle devam etmesi durumunda esnafın ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek, 'Bu insanların krediye, desteğe ihtiyacı var. Borcu yoktur kağıdı alabilecek esnaf yok denecek kadar az. Bu düzenleme devam edecekse, o krediyi kim kullanacak?' ifadelerini kullandı.

Esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çatan; 'Bizim görevimiz esnafın sesini duyurmak. Bu düzenlemenin yeniden ele alınması, esnafın krediye ulaşabileceği bir sisteme dönülmesi gerekiyor. Bu işe en kısa zamanda bir çözüm bulunmazsa Kahta esnafı ayakta kalamaz. Aksi halde yaşanan sıkışma daha da derinleşir. Bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden bir an önce çözüm talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE