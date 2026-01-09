Genç gazetecilerin yalnızca 'bekleyen' değil, üreten ve sahada var olan bir özne olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gürbüz, yerel basının ayakta kalma mücadelesinin en çok genç emekçilerin omuzlarında hissedildiğini dile getirdi. 'Yerel basın, çoğu zaman imkânsızlıklarla ama her zaman büyük bir inançla ayakta duruyor. Bu emeğin kıymeti bilinmeli Gazetecilik; yalnızca haber yazmak, kamera tutmak ya da soru sormak değildir. Gazetecilik, tanıklık etmektir; kentin hafızasını tutmak, insanın derdine kulak vermek ve gerçeği cesaretle görünür kılmaktır. Bu sorumluluğun en kırılgan ama aynı zamanda en umut verici taşıyıcıları ise bugün gençler ve kadın gazetecilerdir.' dedi.

Okullu Olmak Yetmez, Alaylılıkla Bütünleşmeli

Gazetecilik eğitimine dair değerlendirmelerde bulunan Berfin Gürbüz, özgür ve eleştirel bir basın için eğitimin vazgeçilmez olduğunu ancak bunun yalnızca okul sıralarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Gürbüz, mesleğin usta-çırak geleneğinin hâlâ çok kıymetli olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı:

'Gazetecilikte okullu olmak çok önemli ama tek başına yeterli değil. Sahada pişmek, ustaların yanında öğrenmek, hata yaparak ama düzeltilerek ilerlemek mesleği gerçek anlamda öğretir. Çıraklık ve kalfalık süreçlerinden geçmeyen bir gazetecilik eksik kalır. Ben bu anlamda kendimi şanslı sayıyorum çünkü iki tecrübeli gazeteci kadınla, Şeriban Özçakmak ve Sibel Turan ile birlikte çıraklık dönemimi onların deneyimlerinden yararlanarak geçiriyorum. Abdurrahman Akçal, Murat Kayış ve daha pek çok duayen gazeteci de benim mesleki olgunluğa erişmem için büyük katkılar sunuyor, yol gösteriyorlar.'

Ajans bünyesinde siyaset, bürokrasi, esnaf ve vatandaşla birebir temas içinde çalışmanın kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını ifade eden Gürbüz, deneyimli gazetecilerle birlikte çalışmanın mesleki gelişiminde belirleyici olduğunu söyledi. Perre Haber Ajansı'nın profesyonel bir çalışma anlayışı yürütürken, aynı zamanda usta-çırak ilişkisinin getirdiği 'amatör ruhu' diri tutmasının genç gazeteciler için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Yerel Basın, Kentin Vicdanıdır

Açıklamasında özellikle kadın gazetecilerin yerel basında daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Gürbüz, kadınların sahada karşılaştığı zorluklara rağmen mesleğe tutunmasının, basının dili ve vicdanı açısından hayati olduğunu belirtti. Yerel basının yalnızca haber üreten değil, aynı zamanda kentin yaralarını görünür kılan bir güç olduğunu ifade etti.

Genç muhabir Berfin Gürbüz, sözlerini Adıyaman merkez ve ilçelerinde görev yapan tüm ulusal ve yerel basın emekçilerine seslenerek tamamladı:

'Başta deprem süreci olmak üzere, her koşulda halkın haber alma hakkı için çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu mesleği ayakta tutan görünmez emeğin, özellikle yerel basında verilen mücadelenin unutulmamasını diliyorum.'

Kaynak : PERRE