Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Tosun mesajında, 'Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan; halkımızın haber alma özgürlüğünün teminatı ve toplumsal dönüşümün güçlü bir aktörü olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Müdür Tosun, gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü zorlu şart altında hakikatin izini sürerek kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini belirterek, 'Mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü zorlu şart altında hakikatin izini sürerek kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren gazetecilerimiz; demokrasimizin güçlenmesinde, toplumsal farkındalığın artmasında ve ortak değerlerimizin korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Gazetecilerimiz; demokrasimizin güçlenmesinde, toplumsal farkındalığın artmasında ve ortak değerlerimizin korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir' ifadelerine yer verdi.

Tosun, yaşanan büyük felaketin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde yerel basının takdire şayan bir duruş sergilediğini vurguladı: 'Sahadaki özverili çalışmaları, şehrimizin ihtiyaçlarını doğru ve etkili bir şekilde gündeme taşıma konusundaki hassasiyetleriyle yerel basınımız takdire şayan bir duruş sergilemiştir. Bu yönüyle basınımız, sadece haber aktaran değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, umut ve sorumluluk bilincini diri tutan bir misyon üstlenmiştir.'

Eğitim camiası olarak basın mensuplarının katkısını da önemsediklerini ifade eden Tosun, 'Yürüttüğümüz çalışmaların, hayata geçirilen projelerin ve öğrencilerimizin başarılarının kamuoyuna doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarılmasında basın mensuplarımızın katkısını son derece kıymetli buluyoruz. Şehrimizin eğitim gündeminin görünür kılınmasında ve eğitime dair farkındalığın artırılmasında basınımızın yapıcı yaklaşımı bizlere güç vermektedir.' şeklinde konuştu.

Tosun mesajını, 'Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta ilimizde görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, tüm gazetecilere sağlık, esenlik ve meslek hayatlarında başarılar diliyor; özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanarak tamamladı.

Kaynak : PERRE