Dernek adına açıklamayı yapan Genel Sekreter Melike Karaaslan, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğü, etik ilkeler ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ettiğine dikkat çekti. Karaaslan, mesleğini kamu yararı doğrultusunda sürdüren tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı; özellikle mesleğe yeni adım atan genç gazetecilerin gösterdiği çaba ve özverinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

'Basın Özgürlüğü Demokratik Hayatın Temelidir'

Açıklamada, basın özgürlüğünün anayasal güvence altında olmasının sağlıklı ve bilinçli bir kamuoyu oluşması açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Tüm basın mensuplarının, özellikle genç gazetecilerin, görevlerini baskıdan uzak ve özgür bir ortamda, hukuka ve meslek ilkelerine uygun biçimde yerine getirebilmelerinin demokratik hayatı güçlendirdiği kaydedildi.

Dijital Çağda Genç Gazetecilerin Rolü

Dijital çağda yetişen genç gazetecilerin; doğru bilgiye ulaşma, bilgi kirliliğiyle mücadele etme ve etik habercilik anlayışını yaşatma noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret edilen açıklamada, genç nesillerin doğru ve güvenilir bilgiye erişebilmesi için genç gazetecilerin desteklenmesi ve mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Basın özgürlüğü ile kişilik hakları ve kamu düzeni arasındaki dengenin korunmasının ise toplumsal huzurun temel şartlarından biri olduğu ifade edildi.

'Geleceğin Basınını İnşa Edenlere Teşekkür'

Açıklama, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilere teşekkür edilerek; hayatını kaybeden basın mensuplarının saygı ve rahmetle anılmasıyla sona erdi. Genç Nesiller Derneği, basının özgür, sorumlu ve gençlerle daha güçlü olduğu bir gelecek temennisinde bulundu.

