Mesajında gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve hafızası olduğuna vurgu yapan Açar, basın mensuplarının çoğu zaman zor koşullar ve baskılar altında, gerçeği ortaya koymak için fedakârca görev yaptıklarını ifade etti. Açar, 'Toplumun sesi, gözü ve kulağı olan; doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakârca görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' dedi.

'Gazeteciler Halkın Haber Alma Hakkının Teminatıdır'

Gazetecilerin halkın haber alma hakkını gözeterek gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Açar, kent, ülke ve dünya gündeminin kamuoyuna aktarılmasında basın emekçilerinin hayati bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Etik değerler çerçevesinde yapılan gazeteciliğin, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşmasına da katkı sunduğunu kaydetti.

'Basın Özgürlüğü Demokrasinin Temelidir'

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basın özgürlüğüne özel bir parantez açan Açar, şu ifadelere yer verdi:

'Gece-gündüz demeden sorumluluk anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının, her geçen gün zorlaşan çalışma koşullarının bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Basın özgürlüğünün yok edildiği toplumlarda sağlıklı bir demokrasiden söz edilemez. Gazetecilerin düşüncelerini ifade ettikleri için baskı, sansür ve hapisle karşı karşıya bırakılması demokrasilerde kabul edilemez.'

'10 Ocak, Farkındalık Günüdür'

10 Ocak'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını vurgulayan Açar, bu günün aynı zamanda basın özgürlüğü, ifade hakkı ve gazetecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekme günü olduğunu ifade etti. Gazetecilerin işsizlik, cezaevi ve can güvenliği endişesi taşımadan görev yapabilmelerinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Sözleriyle Mesajını Tamamladı

Açar, mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basına verdiği önemi hatırlatarak, şu sözlere yer verdi:

'Basın, milletin umumî sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, ona muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte; bir milletin müşterek istikamette yürümesini temin eden başlı başına bir kuvvettir.'

Kaynak : PERRE