'10 Ocak Bir Hak Mücadelesinin Simgesidir'

Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün gazeteciler açısından önemli bir anlam taşıdığını ifade eden Çadır, bugünün Türkiye'de ve Adıyaman'da basın sektöründe verilen hak mücadelesini sembolize ettiğini vurguladı. Çadır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, esasen ülkemizdeki ve Adıyaman'ımızdaki basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini sembolize etmektedir. Mesleki etik ve prensipler doğrultusunda görevini başarıyla icra eden medya mensupları, bizlerin gören gözü ve konuşan dili olmuştur. İnternet, radyo, televizyon, gazete, ajans, dergi ve diğer yayın organlarıyla kalite standartlarını her geçen gün artıran Anadolu basını, Türkiye'nin ve şehrimizin sesidir.'

'Hayatını Kaybeden Gazeteciler de Anılıyor'

10 Ocak'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını, görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin de anıldığı özel bir gün olduğunu dile getiren Çadır, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren basın mensuplarını da andı.

'Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yanı sıra bu afette kaybettiğimiz gazeteci kardeşlerimizin olması bizleri derinden sarsmıştır. 10 Ocak, çalışan gazetecilerin fedakârlık ve azminin yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin de bir sonucudur. Bu fedakârlık ve azim, maalesef kimi zaman ölümlere kadar varabilmektedir.'

'Deprem Sürecinde Gazeteciler Kilit Rol Üstlendi'

Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiğini vurgulayan Çadır, 6 Şubat depremlerinde gazetecilerin kritik bir rol üstlendiğini kaydetti. Depremin ilk günlerinde altyapının büyük oranda zarar görmesine rağmen gazetecilerin gece gündüz çalıştığını belirten Çadır, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Depremin ilk günlerinde büyük oranda zarar gören altyapıya rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını teslim etmek için gece gündüz çalışan gazetecilerimiz, yerine getirdikleri bu zorlu görevle depremin görünmez kahramanları arasında yer almıştır. Muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne kadar tüm basın emekçilerimize müteşekkiriz.'

'Gazeteciler Halkın Sesi Oldu'

Çadır, gazetecilerin yalnızca resmi gelişmeleri aktarmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını da kamuoyuna taşıdığını belirtti.

'Gazetecilerimiz, devletimizin aldığı tedbirleri ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik gelişmeleri vatandaşlarımıza aktarırken; kimi zaman çarşıda, pazarda, sokakta halkımızın nabzını tutmuş, kimi zaman da esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin yaşadığı sıkıntıları duyurmuştur.'

'Zorlu Şartlarda Görev Yapan Basın Mensupları Takdiri Hak Ediyor'

Başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde hayatları pahasına görev yapan basın mensuplarını da anan Çadır, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'da görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; basın emekçilerimize başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum.'

Kaynak : PERRE