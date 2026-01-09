Yüzde 18,48 Oranında Artış Öngörülüyor

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, halen 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapılacak. Düzenlemenin, SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaklaşık 4,9 milyon emekliyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Ocak 2026'dan İtibaren Geçerli Olacak

Teklifte yer alan düzenlemenin, 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yasa sürecinin maaş ödeme tarihine kadar tamamlanamaması halinde, oluşacak farkların daha sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Kanun Teklifi 13 Maddeden Oluşuyor

TBMM'ye sunulan teklifin, sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin toplam 13 maddeden oluştuğunu belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında, memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı da yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin lira olarak uygulanacaktır.'

Bütçeden 69,5 Milyar Lira Aktarılacak

Güler, mevcut durumda en düşük emekli aylığından 4 milyon 11 bin kişinin yararlandığını, yeni düzenlemeyle bu sayının 4,9 milyona çıkacağını belirterek, bütçeden yaklaşık 69,5 milyar liralık kaynak aktarımı öngörüldüğünü ifade etti. Düzenlemenin, bütçe disiplini ve enflasyonla mücadele hedefleri gözetilerek hazırlandığı kaydedildi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Kanun teklifi; ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

