Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nın ikinci gün çalışmalarına katıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılım sağladı.

Türkiye genelindeki 81 ilin millî eğitim müdürleri ve Bakanlık birim amirlerinin katıldığı toplantının ikinci gününde, ilk gün yapılan sunum ve değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişareler gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitim politikaları ve illerde yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, illerde eğitim hizmetlerinin koordinasyonu, öğretmen eğitimi ve öğrenci başarısının artırılmasına yönelik konular ele alındı. Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, toplantı süresince Adıyaman'daki eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak : PERRE