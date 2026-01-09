Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin toplum için önemine dikkat çekti.

Alkayış, gazetecilerin toplumu bilgilendiren, halkın kaygı ve sorunlarını gideren, görevlerini yerine getirirken çeşitli zorluklara göğüs geren kişiler olduğunu belirterek, 'Gazetecilik mesleğinin esasını; insanları bilgilendirmek, onların endişe ve meraklarını gidermek ve toplumu aydınlatmak gibi temel değerler oluşturmaktadır. Toplumu ilgilendiren müşterek gayelerin amaca ulaşmasında gazetecilerimizin rolü yadsınamaz. Gazeteciler olmadan sağlıklı bir siyasetin, ticaretin veya eğitimin olması mümkün değildir. Çünkü bütün bunlar sağlıklı ve etkili bir iletişimle mümkündür' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, gazetecilerin görevlerini yerine getirirken ulaşım, iklim koşulları gibi güçlüklerle karşılaştığını ifade ederek, 'Erdemli bir mesleği yerine getiren gazetecilerimiz, gazetecilik mesleğinin hem bir özveri hem de aklıselim gerektirdiğini göstermektedir. İnsanlar kendi çevrelerinde, memleketlerinde, ülkelerinde veya dünyada neler olup bittiğini öğrenmek ve öğrendikten sonra konuyla ilgili tavır ve düşünce geliştirmek isterler. Halkın bu temel ihtiyacını karşılamak üzere gecesini gündüzüne katarak görevlerini yerine getiren gazeteciler, toplumumuzun vazgeçilmezleridir' ifadelerine yer verdi.

Alkayış, gazetecilerin her koşulda görev başında olduğunu vurgulayarak, 'Her meslek gibi gazetecilik mesleğinin de kendine göre bazı zorlukları bulunmaktadır. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek adına kar-kış, dağ-bayır demeden her koşulda ve coğrafyada haber peşinde dolaşan metanetli insanlardır. Nitekim bugün dünyanın dört bir yanında, özellikle de Gazze'de İsrail zulmü altında eziyet gören masum Filistinli kardeşlerimizin seslerini duyurmak için habercilik yapan gazeteciler, yeri geldiğinde yaralanmakta yeri geldiğinde hayatlarını kaybetmektedirler. Buradan görevlerini yerine getirirken yaralanan gazeteci kardeşlerimize Yüce Allah'tan şifa, hayatlarını kaybeden gazeteci kardeşlerimize de rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, gazetecilik mesleğinin belli bir mesaisi bulunmadığını, gazetecilerin günün her anında çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. 'Yaptıkları doğru ve tarafsız haberlerle halkımızı bilgilendiren gazeteci kardeşlerimize işlerinde başarı ve kolaylık diliyorum' diyen Alkayış, teknolojinin gelişmesiyle toplumun gazetecilere olan ihtiyacının arttığını kaydetti.

Alkayış, 'Günümüzde artık gelişmiş haber ağları ve kaynakları sayesinde dünyanın her tarafından bilgi alınabilmekte ve her yere canlı yayınlarla bağlanılabilmektedir. Bu gelişmeler, toplum tarafından kendilerine ihtiyaç duyulan gazetecilerimizin sorumluluk alanını genişletmiş, dolayısıyla yüklerini artırmıştır. Artarak devam eden bu sorumluluklar çerçevesinde toplumun bilgi kaynağı olan gazetecilerimizin yılmadan çalıştıklarını görmek hepimizi memnun etmektedir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Alkayış, açıklamasını, 'Bu vesileyle bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum' sözleriyle tamamladı.

