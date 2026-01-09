Kentte dayanışma kültürünün güçlendirilmesine katkı sunan Mehmet Ulum'un, hayırseverler tarafından kendisine ulaştırılan yardım çeklerini herhangi bir aracı olmaksızın bizzat ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiği bildirildi. Yardımların doğrudan ailelere ulaştırılmasıyla, desteklerin doğru adreslere yönlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Özellikle dar gelirli aileler, yaşlılar ve zor durumda bulunan vatandaşlara yönelik yapılan yardımların, temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladığı ifade edildi. Yardım sürecinde gizlilik ilkesine dikkat edildiği, ihtiyaç sahibi ailelerin rencide edilmemesi için hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

'İyilik paylaştıkça çoğalır'

Yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Ulum, yardım faaliyetlerinde bir aracı rolü üstlendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bizler sadece birer köprüyüz. Hayırseverlerimizin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak en büyük sorumluluğumuz. Bir ailenin sofrasına katkı sunabiliyorsak, bir çocuğun yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. İyilik paylaştıkça çoğalır.'

Son dönemde yaşanan ekonomik zorlukların birçok aileyi etkilediğine dikkat çeken Ulum, bu süreçte dayanışmanın daha da önem kazandığını vurguladı.

Toplumsal dayanışmaya katkı

Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan yardım çalışmaları, Adıyaman'da toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında güvene dayalı bir bağ kurulmasına katkı sunduğu ifade edilen çalışmaların, kentte yardımlaşma bilincinin canlı tutulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Mehmet Ulum'un öncülüğünde yürütülen destek faaliyetlerinin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE