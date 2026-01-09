İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile Bakanlık birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik yeni uygulamalar ve farklı alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, illerde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE