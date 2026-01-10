Başkan Önat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Basın; demokrasimizin temel direklerinden biri, milletimizin doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasının en önemli teminatıdır. Kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir özveriyle yerine getiren basın mensuplarımız, her şartta milletimizin sesi ve vicdanı olmayı sürdürmektedir.

Ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde; görevleri başında, halkı bilgilendirmek uğruna canlarını feda eden basın emekçilerimizi kaybettik. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afette hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların meslek onuruna yakışır fedakârlıklarını asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Deprem sürecinde enkazın, acının ve umudun tam ortasında görev yapan tüm basın mensuplarımız milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; milli ve manevi değerlerimize bağlı, devletimizin bekasını, milletimizin birlik ve beraberliğini esas alan sorumlu ve ilkeli basın anlayışını her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Gerçeğin izinde, milletin yanında duran her kalem; Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır.

Bu vesileyle; depremde hayatını kaybeden gazetecilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Adıyaman'ımızda ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.'

Kaynak : PERRE