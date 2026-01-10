Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Varol, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, mülki idare amirlerinin büyük bir sorumluluk ve adanmışlıkla görev yaptığını ifade etti. Mülki idare mensuplarının, devletin sahadaki en güçlü temsilcileri olduğunu belirten Vali Varol, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya sürecinde; aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gecesini gündüzüne katarak, büyük bir inanç ve sorumlulukla görev yapan, devletimizin sahadaki en güçlü temsilcileri olan tüm mülki idare mensuplarımızın 10 Ocak İdareciler Günü'nü gönülden kutluyorum' dedi.

Mülki idare amirlerinin yalnızca kamu hizmeti sunmadığını vurgulayan Vali Varol, 'Bizler, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışını hayatının merkezine alan; devletin vakarını olduğu kadar şefkatini de taşıyan Mülki İdare Amirleri olarak, milletimizin derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan ve her şartta devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Vali Varol, idarecilerin yurdun dört bir yanında devletin güven veren eli olmaya devam ettiğini belirterek, 'Yurdumuzun en ücra köşesinden en büyük şehirlerine kadar devletimizin güven veren eli, koruyan şemsiyesi ve birleştiren gücü olmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Mesajında geleceğe yönelik güçlü vurgulara da yer veren Vali Varol, 'Köklü devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, her bir idarecimizin görevini aynı kararlılık, fedakârlık ve adanmışlık ruhuyla sürdüreceğine; büyük ve güçlü Türkiye idealini daha aydınlık ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum' dedi.

Vali Varol, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu anlamlı gün vesilesiyle, mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğum bu onurlu ve kutsal görevi özveriyle, sabırla ve yüksek bir vazife bilinciyle icra eden tüm değerli idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum.'

