Adıyaman Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başli, basın mensuplarının toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Basın emekçilerinin yalnızca haber aktaran kişiler olmadığını vurgulayan Başli, 'Basın çalışanlarımız; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutan, kamu yararını önceleyen ve ortak değerlerimizi güçlendiren önemli bir misyona sahiptir' dedi.

Gazetecilerin zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Başli, 'Zamanla yarışarak, kimi zaman zorlu şartlar altında ve büyük fedakârlıkla yürütülen çalışmalar, toplumun sağlıklı bilgiye erişiminde belirleyici rol oynamaktadır' ifadelerini kullandı.

Başli, mesajında basın mensuplarına teşekkür ederek, 'Toplumu bilgilendirme görevini sorumlulukla yerine getiren, doğru haber için emek veren ve her koşulda sahada olmayı sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' diye konuştu.

Mesajının devamında iyi dileklerini paylaşan Başli, 'Bu anlamlı günde, mesleğini fedakârlıkla sürdüren tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyor; çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. Kıymetli basın mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE