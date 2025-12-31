Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren şehri beyaza bürüdü. Güne karla uyanan Adıyamanlı vatandaşlar, araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi şehri etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları ve sürücüleri gerekli önlemlerini almaları konusunda uyardı.Belediyeden yapılan açıklama ise şu şekilde;

'Beklenen kar yağışı ilimizde etkisini göstermeye başlamıştır. Ana arterler ve bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Çıkılması gereken durumlarda ise kış lastiği başta olmak üzere tedbirleri elden bırakmayalım.'

Kar yağışının Adıyaman genelinde gün boyunca yoğun şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

