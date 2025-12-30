Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Adıyaman Valiliği tarafından alınan kararla, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Aynı gün kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği, öğrencilerin güvenliğinin risk altına girebileceği değerlendirilmişti.

Okulların tatil edilmesinin ardından hava şartlarının uçuş güvenliğini de etkilemesi üzerine THY, AJet ve Pegasus, Adıyaman Havalimanı'na yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Havayolu şirketleri, yolcuların güncel uçuş bilgilerini resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini duyurdu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE