ORC'nin 2025 yılı içerisinde il il ve bölge bölge gerçekleştirdiği 9 ayrı saha araştırmasının sonuçları analiz edilerek hazırlanan rapor, Adıyaman'daki siyasal eğilimlerin yıl sonu görünümünü ortaya koydu.

Genel seçim oy tercihleri

Rapora göre 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %44,6

CHP: %23,2

DEM Parti: %10,9

Yeniden Refah Partisi: %6,8

MHP: %4,5

Saadet Partisi: %4,3

İYİ Parti: %1,9

Zafer Partisi: %1,1

Diğer: %2,7

Milletvekillerinin beğeni düzeyi

Raporda ayrıca Adıyaman'ı TBMM'de temsil eden 28. Dönem milletvekillerinin beğeni oranları da yer aldı. Buna göre:

Resul Kurt (AK Parti): %32,5

Mustafa Alkayış (AK Parti): %27,4

Hüseyin Özhan (AK Parti): %23,8

İshak Şan (AK Parti): %20,6

9 araştırmanın ortak sonucu

ORC Araştırma yetkilileri, çalışmanın tek bir anketten değil, yıl boyunca gerçekleştirilen dokuz farklı araştırmanın karşılaştırmalı analizine dayandığını belirterek, raporun Adıyaman'daki siyasal eğilimleri daha sağlıklı biçimde yansıttığını ifade etti.

Rapor, hem seçmen tercihlerindeki mevcut tabloyu hem de milletvekillerine yönelik kamuoyu algısını ortaya koyması bakımından dikkat çekici bir yıl sonu değerlendirmesi olarak kayda geçti.

Kaynak : PERRE