'Felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor'

Tablonun hikâyesini anlatan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından enkazdan çıkarılan paraların bir hemşehrisi tarafından kendisine getirildiğini ifade etti. Tutdere, '6 Şubat'tan sonra enkazdan çıkarılan paraların bulunduğu bu tablo, Adıyaman'ımızda yaşadığımız felaketin ve yıkımın boyutlarını bir nevi gözler önüne seriyor. Bir hemşehrimiz, enkazda bulduğunu söyleyerek bu paraları getirdi' dedi.

'Paranın, şanın ve şöhretin geçmediği günler'

Tablonun kendisinde bıraktığı anlamı paylaşan Tutdere, deprem gerçeğini sürekli hatırlattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu tablo bana paranın, şanın ve şöhretin hiçbir anlam ifade etmediği o günleri anımsatıyor, o acı günleri hatırlatıyor. Biz de 6 Şubat'ı ve 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızı unutmamak adına bu tabloyu makam odamda, hemen arkamda bulunduruyorum.'

'Bu gerçekliği asla unutmamalıyız'

Depremin yarattığı yıkımın ve kayıpların hafızalardan silinmemesi gerektiğini belirten Tutdere, çalışmalarını bu bilinçle sürdürdüklerini dile getirdi:

'Bu gerçekliği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Depremi, depremin yarattığı acı tabloyu ve yıkımı asla unutmadan; depremde yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarını, anılarını aklımızdan çıkarmadan bu makamda çalışmalarımızı Adıyaman halkı için sürdürmeye devam ediyoruz.'

'Yitirdiğimiz tüm canları rahmetle anıyoruz'

Açıklamasının sonunda bir kez daha depremde hayatını kaybedenleri anan Tutdere, 'Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza, hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE