Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede; etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği, bunun da öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, il genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, aynı gün kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Kaynak : PERRE