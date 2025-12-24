Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayımlanan 'Aşkın Gücü' adlı yarışma programına, mevzuata aykırı içerik nedeniyle idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul toplantısında Prime Video logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programı mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde, program içeriğinde çeşitli yayın ihlallerinin bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, programda yalnızca açık ayrımcılığın değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınları karar alma süreçlerinden dışlayan ve belirli davranış kalıplarına zorlayan içeriklerin yer aldığı belirtildi. Bu tür yaklaşımların programda olumlayıcı bir biçimde işlendiği kaydedildi.

RTÜK'ün değerlendirmesinde, kadınların bedensel, duygusal ya da psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi sunulduğu, kadın onurunu zedeleyici anlatımlara yer verildiği, özellikle kadınların duygusal durumlarının reyting ve ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü ifade edildi. Ayrıca kadınların, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırılmasının da yayın ilkelerine aykırı bulunduğu aktarıldı.

Bu gerekçeler doğrultusunda, söz konusu programın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan, 'kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal ettiğine karar verildiği bildirildi.

RTÜK tarafından alınan karar kapsamında, Prime Video'ya yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanırken, 'Aşkın Gücü' isimli program için katalogdan çıkarma yaptırımı da kararlaştırıldı.

Kaynak : PERRE