Adıyaman fotoğraf topluluğu 2025 yılı boyunca yalnızca deklanşöre basmakla kalmayıp objektiflerinin önüne çeşitli sosyal sorumluluk projeleri koyarak, fotoğraf karelerini çeşitli etkinliklerle birleştirdi. Topluluk fotoğraf severleri bir araya getirerek 2025 yılında şehrin tanıtımına büyük katkı sağladı.

6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde depremi anlatan bir sergi açılımı sağlanırken, Mimar Sinan Parkı'nda, 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle düzenlenen sergi büyük beğeni topladı.

Yedi Renk Gençlik Festivali dolayısıyla Ali Dağı'nda yapılan festivale katılım sağlayan Adıyaman fotoğraf topluluğu burada açtıkları sergiyle Adıyaman'ın tanıtımına ve festivale destek sağladı.

Dernek üyeleri Meral Goksu 'Sagdic Azura' isimli sergisini hem Malatya'da hem Adıyaman'da açarak sanatseverlerle buluştururken, Adıyaman konulu açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Adıyaman fotoğraf topluluğu doğa gezileri kapsamında, Gerger Kaymakamlığı ve Gerger Belediyesinin sağladığı desteklerle, Gerger ilçesinde bulunan doğal Nergizlik alanına yaklaşık 200 kişiyle bir gezi yaptı. Gezi akabinde Gerger Kanyonları katılımcılarla birlikte teknelerle gezildi. Bu vesileyle ilçenin doğal güzellikleri fotoğraflandı, videolar çekildi ve ilçenin tanıtımına katkıda bulunuldu.

Samsat Belediyesinin sağladığı desteklerle, Samsat İlçesinde Bulunan Lavanta Bahçesine yaklaşık 150 kişiyle bir gezi yapan ve buradaki muhteşem manzaraları fotoğraf kareleriyle buluşturan Adıyaman Fotoğraf Topluluğu, ilçenin tanıtımına da katkı sağladı.

Etkinlikler kapsamında; Gölbaşı ilçesine bir gece konaklamalı bir fotoğraf kampı gerçekleştirildi. Geziye Gölbaş Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı da destek verdi.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu üyeleri, Her hafta perşembe günleri film okumaları, fotoğraf okumaları, fotoğraf sunumları yaparak, sanatsal faaliyetlerine devam ettiklerini,2026 yılında da sanatsal faaliyetlerine ve Doğa gezilerine devam edeceklerini altını çizdi.

Topluluk ayrıca Sosyal sorumluluk projesi kapsamında temel fotoğraf eğitimleri de verilmeye başlanacağını belirtti.

Kaynak : PERRE