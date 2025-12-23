Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılına ilişkin kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmaların kapsamını açıkladı. Bakan Ersoy, '2025'te sadece çalışmadık, iz bıraktık' ifadelerine yer verdi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te kütüphane portföyleri rekorlarla genişledi ve erişim olanakları arttı. Üye sayısı 7,6 milyona ulaşırken, yıl sonu hedefi 8 milyonun üzerinde olarak belirlendi. Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanı 800 bin metrekareye çıkarıldı ve yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde belirlendi. Halk kütüphanelerindeki 1.300'ü aşkın koleksiyonda kitap sayısı 26,4 milyona ulaştı.

Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışıyla Anadolu'nun her köşesinde erişim imkanları güçlendirilirken, Milli Kütüphane'de dijital kitap, kalıcı yayın ve veri tabanı sayısı 100 milyonu aştı. Kütüphanelerde yaklaşık 3 bine yakın konumda, 10 Gbps hızında ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

Bakan Ersoy, yurt dışında Türk kültür ve edebiyatının tanıtımına yönelik TEDA Programı ile 4.599 eserin yayımlandığını, TEDA'nın 20. yılında 99 ülkede 64 dilde Türk edebiyatını dünyayla buluşturduğunu hatırlattı.

