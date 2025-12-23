Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT 02) Başkanı Musa Gürbüz, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz, yıl boyunca hem sanatsal üretimi desteklediklerini hem de Adıyaman'ın doğal ve kültürel değerlerini fotoğraf aracılığıyla görünür kıldıklarını ifade etti.

6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Park AVM'de depremi anlatan bir fotoğraf sergisi açtıklarını belirten Gürbüz, 'Bu sergiyle hem kayıplarımızı andık hem de toplumsal hafızaya katkı sunmayı amaçladık' dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen sergiyle kadın emeğine dikkat çektiklerini kaydeden Gürbüz, Yedi Renk Gençlik Festivali kapsamında Adıyaman Ali Dağı'nda açılan fotoğraf sergisiyle de kentin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

AFOT 02 üyesi Meral Göksu Sağdıç'ın 'Azura' adlı kişisel sergisinin Malatya ve Adıyaman'da sanatseverlerle buluşturulduğunu hatırlatan Gürbüz, Aryon AVM'de açılan Adıyaman temalı fotoğraf sergisinin de yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Doğa gezileri kapsamında Gerger ilçesindeki Nergizlik alanına yaklaşık 200 kişiyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Gürbüz, gezi sonrası Gerger Kanyonları'nın teknelerle gezildiğini, çekilen fotoğraf ve videolarla ilçenin tanıtımına katkı sağlandığını dile getirerek, bu etkinliğe Gerger Kaymakamlığı ve Gerger Belediyesi'nin destek verdiğini belirtti.

Samsat ilçesindeki Lavanta Bahçesi'ne yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir diğer gezide ise Atatürk Barajı'nda tekne turu gerçekleştirildiğini belirten Gürbüz, çekilen görsellerin sosyal medya aracılığıyla Samsat'ın tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, etkinliğe Samsat Belediyesi'nin destek verdiğini vurguladı.

Gölbaşı ilçesinde bir gece konaklamalı fotoğraf kampı düzenlediklerini aktaran Gürbüz, bu etkinliğin Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Her hafta perşembe günleri film okumaları, fotoğraf değerlendirmeleri ve sunumlarla sanatsal faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Gürbüz, 2026 yılında da sanatsal çalışmalar ve doğa gezilerine hız kesmeden devam edeceklerini söylediğini ifade ederek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında temel fotoğraf eğitimlerinin de başlatılacağını dile getirdi.

Gürbüz, Adıyaman Fotoğraf Topluluğu AFOT 02'nin önümüzdeki dönemde de Adıyaman'ın sanat ve tanıtım yüzü olmaya devam edeceğini ifade etti.

