Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin yatırımcıyı kısa vadede koruyabileceğini ancak tabloyu sevindirici bulmadığını belirtti. Memiş, artan altın fiyatlarının dünyada savaş, enflasyon ve belirsizliğin yükseldiğine işaret ettiğini vurguladı.

Yılbaşından bu yana ons altın yaklaşık yüzde 71 değer kazanırken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlamaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metallere olan talebi artırıyor.

Altındaki yükselişi belirleyen faktörler

Altın fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gelişmeler etkili oluyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerini hedef alması, küresel risk algısını yükseltti. Ayrıca merkez bankalarının güçlü altın alımları ve altına dayalı ETF'lere artan girişler de fiyatları yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

46 yıllık tarihi zirve

Memiş, altının 1979'dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, '1979 yılından bu yana bu ölçekte bir yükseliş yaşanmadı. Altın puslu havaları sever; savaş, ekonomik kriz ve enflasyon dönemlerinde her zaman güvenli limandır' ifadelerine yer verdi.

Yükseliş sevindirici değil

Altındaki yükselişin yatırımcı için kısa vadeli koruma sağlayabileceğini söyleyen Memiş, 'Altının yükselmesi savaş demektir, enflasyon demektir, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Bugün yatırımcıyı kısmen koruyabilir ama sevinecek bir tablo yok. Bu, dünyada belirsizliğin arttığını gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Merkez bankaları altın stokluyor

Belirsizlik ortamında merkez bankalarının da yön bulmakta zorlandığını belirten Memiş, '2025 yılında dünyadaki merkez bankaları yoğun şekilde altın stokladı. Bu, bir anlamda savaş hazırlığı olarak da okunabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin de altının değerini artırdığına işaret ediyor.

Kaynak : PERRE