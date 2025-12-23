Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uyuşturucu kullanımındaki artış ve son dönemde kamuoyuna yansıyan operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ilkokulların önünde öğrencilere yasaklı madde satıldığına bizzat şahit olduğunu aktardı.

Uyuşturucuyla mücadelede sahadaki tabloya dikkat çeken Babacan, 'Ankara'da ben bizzat şahit oldum, Etimesgut ilçesinde ilkokulların önünde madde satılıyor. İnanılır gibi değil. Okulların çevresindeki esnaflara sorun, onlar size söyler. Evet, görünür operasyonlar yapılıyor ama bir yandan da sahada henüz ciddi bir değişiklik göremiyoruz' dedi.

Ünlülere yönelik operasyonlar

Babacan, son günlerde ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarını da değerlendirdi. Bu operasyonların 'kimsenin dokunulmaz olmadığı' mesajını vermesi açısından önemli olduğunu belirten Babacan, kamuoyundaki algının da iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Babacan, 'Son yapılan operasyonlar, 'Türkiye'de kimse dokunulmaz değil. İstediği kadar ünlü olsun, bu yanlış işi yapıyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmaz' mesajını vermek açısından iyi. Ancak toplum bunu gerçekten böyle mi görüyor, yoksa klikler arası bir savaşın yansıması olarak mı değerlendiriyor? Buna ayrıca eğilmek lazım' ifadelerini kullandı.

Babacan, uyuşturucuyla mücadelenin sadece operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, özellikle çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik daha etkili ve kalıcı politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE