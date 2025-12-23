Anayasa Mahkemesi (AYM), araçlarda yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazı (çakar) kullanımına ilişkin uygulanan idari para cezaları hakkında önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, cezaların yalnızca ihlali gerçekleştiren sürücülere uygulanabileceğine, ihlalden haberi olmayan araç sahiplerinin ise otomatik olarak sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Karar, Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurusu üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin düzenlemelerin Anayasa'ya uygunluğunun incelenmesi sonucunda alındı. Başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık bulunduğu, araç sahibinin işlemediği bir fiilden dolayı sorumlu tutulamayacağı ve cezanın yalnızca ihlali yapan kişiye uygulanması gerektiği vurgulandı.

Anayasa'ya aykırı bulundu

AYM, ceza yaptırımının uygulanabilmesi için hukuka aykırı fiilin kanunda açık ve net şekilde tanımlanması ve fiilin ilgili kişi tarafından işlendiğinin ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı belirtilen kararda, mevcut düzenlemenin Anayasa'nın 2'nci ve 38'inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Emsal nitelikte karar

Bu gerekçelerle söz konusu hüküm iptal edilirken, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın, kamuoyunda 'çakar' olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin trafik cezalarında sorumluluğun sınırlarını netleştirmesi bakımından emsal nitelik taşıdığı belirtildi.

