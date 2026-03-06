Gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak köylerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi. Çözüm odaklı bir anlayışla yürütülen toplantıda; Adıyaman genelinde inşa edilen ve vatandaşların kullanımına sunulan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, altyapı ve üstyapı çalışmalarından yol yapımı ve içme suyu hizmetlerine kadar sosyal hayatı doğrudan etkileyen pek çok konuda muhtarların değerlendirmeleri alınarak çözüm önerileri ele alındı.

Valilikten toplantı sonrası yapılan açıklamada;

'Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla, vatandaşlarımıza en yakın idari birimler olarak gördüğümüz muhtarlarımızla gerçekleştireceğimiz düzenli istişareler ve doğru tespitler doğrultusunda; kırsalın en ücra köşesine kadar en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN