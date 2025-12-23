Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başlamasının ardından kurulan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, kısa sürede hayata geçirdiği çalışmalarla kent genelinde afetlere hazırlık konusunda önemli adımlar attı. Müdürlük bünyesinde oluşturulan 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, olası afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde düzenlenen seminerler, eğitim programları ve tatbikatlarla hem belediye personelinin hem de vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi hedeflenirken, bu çalışmalarla toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

27 Kişilik Afet Müdahale Ekibi Kuruldu

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde, 2'si kadın olmak üzere toplam 27 kişiden oluşan afet müdahale ekibi kuruldu. Ekip, 2025 yılı içerisinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 112 GAMER AFAD Koordinasyon Merkezi'nde verilen Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi ile Hafif Seviye Arama Kurtarma Eğitimlerine katılarak saha deneyimi kazandı.

Tatbikatlarla Saha Deneyimi Artırılıyor

Ekipler ayrıca, UMKE tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 2025 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatına; UMKE, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye ekipleriyle birlikte katılım sağladı. Tatbikatlarda gerçekçi senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Bilimsel Değerlendirmeler Yapıldı ve Eğitimler Verildi

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında, anaokulu ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda yaklaşık 1000 öğrenciye uygulamalı Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verildi. Program kapsamında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Adıyaman ve Deprem' konulu konferansta bilimsel değerlendirmelerde bulundu.

Afet Acil Odaları ve Toplanma Alanları Oluşturuldu

Mahalle ölçeğinde alınan önlemler kapsamında, muhtarlık binalarında olası afetlerde kullanılacak ekipmanların bulunduğu Afet Acil Odaları oluşturulurken, kent genelinde afet toplanma merkezleri de hayata geçirildi.

Afet ve Acil Durum Eylem Planı Uygulamaya Alındı

Kentin afet risklerine karşı yol haritasını ortaya koyan Afet ve Acil Durum Eylem Planı (ABADEP) hazırlanarak uygulamaya alındı.

'Dirençli Bir Kent için Kararlılıkla Çalışıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, afetlere karşı dirençli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, '6 Şubat depremlerinin ardından afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzü kurduk, arama kurtarma ekiplerimizi oluşturduk ve eğitimlerle bu yapıyı güçlendirdik. Afet ve Acil Durum Eylem Planımız, sadece bugün için değil, geleceğimiz için atılmış önemli bir adımdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE