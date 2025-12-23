Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantı tarihi netleşti. Komisyon, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

Komisyonun hazırlamakta olduğu rapor çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilirken, AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol Grubu'nun kendi raporlarını komisyona sunduğu öğrenildi. Yapılacak toplantıda raporların değerlendirilmesi ve sürecin ilerleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE